Некоторым украинцам разрешат выезжать за границу уже с 1 сентября: кому и при каких условиях

Находиться за границей граждане смогут не дольше 7 дней

Уже с 1 сентября этого года большая часть украинцев получит возможность выезжать за границу во время военного положения, ведь власти Украины запускают услугу "єВідрядження". Это касается физических лиц-предпринимателей и юридических лиц.

Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в собственном Telegram-канале.

По его словам, предприниматели и юридические лица смогут оформить разрешение на рабочие поездки за границу в несколько кликов через портал "Дія" уже с 1 сентября. При этом отмечается, что выехать из Украины можно будет на срок не дольше 7 дней.

Кроме того, желающие выехать должны будут к этому дополнительно подготовиться, в частности:

За 7 дней до командировки нужно внести 200 тысяч гривен на счет "Сбербанка". Если в течение 7 дней человек не возвращается, эта сумма изымается в пользу государства.

Средняя зарплата в компании должна быть не менее 20 тысяч гривен в месяц.

Одновременно в командировку могут ехать не более 10% работников.

Информацию о запуске программы "єВідрядження" подтвердила также министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Бизнес, официально платящий зарплату, не имеющий задолженностей по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата — не менее 20 тысяч гривен, 10% штатной численности (но не более 10 человек) смогут выезжать по заявке работодателя", — отметила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, как водителям и волонтерам можно уехать за границу в условиях военного положения в Украине.