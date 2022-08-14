Точно понадобится спецразрешение: как водителям и волонтерам можно выехать за границу

Срок пребывания за границей для обеих категорий ограничен

Во время всеобщей мобилизации, которую в Украине ввели на фоне полномасштабного российского вторжения, из страны не выпускают мужчин призывного возраста. Исключение сделали для отдельных категорий, в частности, водителей и волонтеров, следующих за пределы страны, чтобы обеспечить потребности ВСУ и других людей.

Об этом рассказала в комментарии "Телеграфу" адвокат, представитель Офиса простых решений и результатов, кандидат юридических наук Мирослава Черноусько. По ее словам, обеим категориям перед пересечением границы следует проследить, чтобы их внести в специальную базу.

Выезд волонтеров и водителей за границу — основные правила

Мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) могут покидать пределы Украины в случае, если они перевозят медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины или гражданского населения.

Для пересечения границы таким лицам понадобится разрешение Министерства инфраструктуры или военных администрации, а главное — внесение о них информации в систему "Шлях".

Кроме того, границы страны разрешается покидать водителям компаний, имеющих транспортные лицензии, но исключительно на транспортных средствах, полная масса которых составляет 3,5 тонны и более.

Следует добавить, что водители-волонтеры могут находиться за границей не более 30 дней. А водители лицензированных компаний – до 45 дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие документы понадобятся водителям, планирующим пересечение границы во время войны на собственном автомобиле.