Деяким українцям дозволять виїжджати закордон вже з 1 вересня: кому та за яких умов

Знаходитися за кордоном громадяни зможуть не довше, ніж 7 днів

Вже з 1 вересня цього року велика частина українців отримає можливість виїжджати за кордон під час воєнного стану, адже влада України запускає послугу "єВідрядження". Це стосується фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.

Про це у п'ятницю, 19 серпня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у власному Telegram-каналі.

За його словами, підприємці та юридичні особи зможуть оформити дозвіл на робочі поїздки за кордон у декілька кліків через портал "Дія" вже з 1 вересня. При цьому зазначається, що виїхати з України можна буде на термін не довше, ніж на 7 днів.

Крім того, охочі виїхати повинні будуть до цього додатково підготуватися, зокрема:

За 7 днів до відрядження потрібно внести 200 тисяч гривень на рахунок "Ощадбанку". Якщо протягом 7 днів людина не повертається, то ця сума вилучається на користь держави.

Середня зарплата в компанії має бути не менше ніж 20 тисяч гривень на місяць.

Одночасно у відрядження можуть їхати не більше 10% працівників.

Інформацію про запуск програми "єВідрядження" підтвердила також міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Бізнес, який офіційно сплачує зарплату, не має заборгованостей з податків і зборів перед бюджетом, у якого середня зарплата – не менше 20 тисяч гривень, 10% штатної чисельності (але не більше 10 осіб) зможуть виїжджати за заявкою роботодавця", — зазначила вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як водіям та волонтерам можна виїхати за кордон в умовах воєнного стану в Україні.