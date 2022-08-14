Точно знадобиться спецдозвіл: як водіям та волонтерам можна виїхати за кордон

Термін перебування за кордоном для обох категорій обмежений

Під час загальної мобілізації, яку в Україні ввели на тлі повномасштабного російського вторгнення, з країни не випускають чоловіків призовного віку. Виняток зробили для окремих категорій, зокрема, водіїв та волонтерів, які прямують за межі країни, аби забезпечити потреби ЗСУ та інших людей.

Про це розповіла у коментарі "Телеграфу" адвокат, представник Офісу простих рішень та результатів, кандидат юридичних наук Мирослава Чорноусько. За її словами, обом категоріям перед перетином кордону треба прослідкувати, щоб їх внести у спеціальну базу.

Виїзд волонтерів та водіїв за кордон — основні правила

Чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років) можуть залишати межі України у випадку, якщо вони перевозять медичні вантажі, вантажі гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України чи цивільного населення.

Для перетину кордону таким особам знадобиться дозвіл від Міністерства інфраструктури або військових адміністрації, а головне — внесення про них інформації у систему "Шлях".

Крім того, межі країни дозволяється покидати водіям компаній, які мають транспорті ліцензії, але виключно на транспортних засобах, повна маса яких становить 3,5 тонни та більше.

Варто додати, що водії-волонтери можуть перебувати за кордоном не більше 30 днів. А водії ліцензованих компаній — до 45 днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи знадобляться водіям, які планують перетин кордону під час війни на власному автомобілі.