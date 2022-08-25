Виїзд чоловіків за кордон: бізнес розкритикував систему "єВідрядження"

Підприємцям не надали можливість обирати банк для відкриття ескроу-рахунку

Не встигла запрацювати послуга "єВідрядження", яка дасть змогу військовозобов’язаним чоловікам ненадовго виїхати за кордон по роботі, а на неї посипалась досить аргументована критика. Так економіст Павло Кухта вказав, чому 7 днів буде катастрофічно мало для тих, хто їде у відрядження, щоби виконати робочі обов’язки. Тепер претензії висловили банки та представники бізнесу, на яких ця ініціатива спрямована.

Як пише видання Liga.net, невдоволення викликала відсутність вибору банка-утримувача застави за працівника. За умовами "єВідрядження", щоби чоловік міг виїхати за кордон, працедавець, окрім іншого, має внести 200 000 грн застави на випадок його втечі. Після того, як працівник прибуває із відрядження і закриває послугу, ці кошти роботодавцеві повертають. Але зробити це можна тільки через державний "Ощадбанк".

Європейська бізнес асоціація (ЕВА) у відповідь вказала на те, що далеко не кожен бізнес має рахунок в "Ощадбанку". Тому її представники виступили з ініціативою розширити перелік фінустанов, де можна буде мати ескроу-рахунки для внесення застави.

Ескроу-рахунок – це депозит зі сторонніми умовами. На нього нараховуються кошти, які банк утримує доти, доки не настане визначена договором подія або не буде виконана певна прописана у ньому умова. В разі із послугою "єВідрядження" це повернення працівника в Україну.

Як повідомляв "Телеграф", "єВідрядження" має запрацювати з 1 вересня.