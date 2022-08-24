Рано раділи: експерт пояснив, що не так із дозволом на виїзд чоловіків за кордон

За відсутності авіаперельотів, дорога за кордон забирає дуже багато часу

Днями уряд запровадив послугу "єВідрядження", яка дає дозвіл на тимчасовий короткостроковий виїзд за кордон фізичним особам-підприємцям та юридичним особам, якщо поїздка пов’язана з робочими питаннями. На думку економіста, колишнього в. о. міністра економіки України Павла Кухти, за тих умов, які узгодили для українців чиновники, реалізувати цю послугу буде складно. Зокрема через занадто короткий термін, на який дається такий дозвіл – усього 7 днів.

Про це Кухта розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає "ТСН". "7 днів — це дуже обмежений термін, особливо в умовах війни, коли немає авіаперельотів. Людина може 2-3 дні лише добиратися за межі України", — пояснив економіст. При цьому він зауважив, що потрібно враховувати фактор затримок на кордоні і те, що на повернення додому знадобиться приблизно стільки ж часу, скільки і на виїзд. Продуктивного часу для роботи у людини в такому разі не залишиться майже зовсім.

При цьому, за словами Кухти, сама ідея такої послуги є дуже позитивною, адже вона дозволить відновити і пожвавити міжнародні економічні зв’язки. "Тому що в умовах війни, коли тільки почалася зніматися блокада портів, вся наша економіка побудована на зв'язках з іншими країнами. Все, що ми зараз заробляємо і завдяки чому можемо воювати, все це заробляється на цих економічних зв'язках", — сказав економіст.

На думку екс-голови Мінекономіки, уряду слід в цілому переглянути свою політику щодо виїзду чоловіків. На його думку, всі, хто хотіли втекти, вже втекли, а сумлінним громадянам варто повернути право покидати територію України.

Як повідомляв "Телеграф", наразі для військовозобовязаних чоловіків, які не повернулись з-за кордону в Україну після початку війни, не передбачена якась відповідальність.