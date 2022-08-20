Рус

У якому разі частина чоловіків може виїхати за кордон: прикордонники відповіли

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
134
Кордон
Кордон

Для перетину кордону потрібна низка документів

Під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили залишати територію України. Втім, існують і винятки, на кшталт водіїв вантажівок та волонтерів. Також за кордон можуть виїхати й військовослужбовці, які зазнали поранень під час російського вторгнення.

Як повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби, у такому разі чоловікам необхідно мати при собі низку документів, без яких перетнути кордон не вдасться.

До таких відносяться:

  • закордонний або внутрішній паспорт громадянина України, а у разі їх відсутності необхідно пред’явити інші документи, що підтверджують особу та на підставі яких працівники ДПСУ оформлять дозвіл на виїзд;
  • висновок необхідність лікування за кордоном;
  • лист від МОЗ про узгоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких приймуть на лікування медустанови за кордоном.

У разі відсутності цих документів прикордонники можуть відмовити військовослужбовцю у виїзді.

Як повідомлялося раніше, вже з 1 вересня в Україні запустять послугу "ЄВідрядження", яка дозволить представникам бізнесу виїжджати за кордон на період не більше 7 днів та під заставу у 200 тисяч гривень.

Теги:
#Україна #ДПСУ #Виїзд за кордон