У якому разі частина чоловіків може виїхати за кордон: прикордонники відповіли

Для перетину кордону потрібна низка документів

Під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили залишати територію України. Втім, існують і винятки, на кшталт водіїв вантажівок та волонтерів. Також за кордон можуть виїхати й військовослужбовці, які зазнали поранень під час російського вторгнення.

Як повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби, у такому разі чоловікам необхідно мати при собі низку документів, без яких перетнути кордон не вдасться.

До таких відносяться:

закордонний або внутрішній паспорт громадянина України, а у разі їх відсутності необхідно пред’явити інші документи, що підтверджують особу та на підставі яких працівники ДПСУ оформлять дозвіл на виїзд;

висновок необхідність лікування за кордоном;

лист від МОЗ про узгоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких приймуть на лікування медустанови за кордоном.

У разі відсутності цих документів прикордонники можуть відмовити військовослужбовцю у виїзді.

Як повідомлялося раніше, вже з 1 вересня в Україні запустять послугу "ЄВідрядження", яка дозволить представникам бізнесу виїжджати за кордон на період не більше 7 днів та під заставу у 200 тисяч гривень.