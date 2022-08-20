В каком случае часть мужчин может выехать за границу: пограничники дали ответ
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Для пересечения границы необходим ряд документов
Во время военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать территорию Украины. Впрочем, существуют и исключения, вроде водителей грузовиков и волонтеров. Также за границу могут выехать и военнослужащие, которые получили ранение во время российского вторжения.
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, в таком случае мужчинам необходимо иметь при себе ряд документов, без которых пересечь границу не удастся.
К таковым относятся:
- заграничный или внутренний паспорт гражданина Украины, а в случае их отсутствия необходимо предъявить другие документы, подтверждающие личность и на основании которых сотрудники ГПСУ оформят разрешение на выезд;
- вывод о необходимости лечения за границей;
- письмо от Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых примут на лечение медучреждения за рубежом.
В случае отсутствия этих документов, пограничники могут отказать военнослужащему в выезде.
Как сообщалось ранее, уже с 1 сентября в Украине запустят услугу "єВідрядження", которая позволит представителям бизнеса выезжать за границу на период не более 7 дней и под залог в 200 тысяч гривен.