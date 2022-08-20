Мобілізація жінок: у Міноборони пояснили, чи буде заборона на виїзд з України

Заступниця голови МОУ Ганна Маляр заспокоїла українок

В Україні з 1 жовтня почнеться масове взяття жінок на військовий облік, хоча охочі можуть це зробити уже зараз. Але досі багато питань, пов’язаних із цим процесом, залишаються відкритими. Наприклад, що буде вирішальним – освіта чи фактична професія, призиватимуть українок на фронт чи ні і чи каратимуть за ухиляння від явки до військкомату. Одне з найбільш гострих питань – чи залишать жінкам право виїзду за кордон.

Як пояснила "24 каналу" заступниця міністра оборони Ганна Маляр, хвилюватись українкам з цього приводу не варто. "Є певні обмеження для військовозобов'язаних чоловіків. Чомусь розганяють інформацію, що це стосується або стосуватиметься жінок. Наразі таких обмежень немає і не стоїть питання, щоб їх створювати", – сказала Маляр.

У свою чергу, адвокатка Адвокатського об'єднання Legal Strategy Віолетта Монастирська зазначила, що наразі цілком можна керуватись словами Маляр попри те, що у законі про мобілізацію такі винятки не прописані. "Теоретично ця заборона має стосуватися як чоловіків, так і жінок, однак як це все буде працювати на практиці – вже питання часу. Проте, відповідно до роз'яснення заступниці міністра оборони України Анни Маляр, жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону жінками немає, і станом сьогодні такі обмеження не плануються", — сказала Монастирська.

Як повідомляв "Телеграф", юрист пояснив, яку відповідальність нестиме роботодавець в разі, якщо його підлеглі жінки не стануть на військовий облік.