Мобілізація жінок: яке покарання чекає роботодавців за ухиляння підлеглих

Закон вимагає перевіряти працівників на наявність всіх необхідних військово-облікових документів

З 1 жовтня в Україні почнеться взяття на військовий облік жінок визначених урядом професій. Уже з’явилось пояснення, у чому буде відмінність процедури із чоловіками і чим керуватимуться у військкоматі насамперед – фактичною професією жінки чи здобутою нею освітою. Тепер же юрист пояснив, як це вплине на працевлаштування військовозобов’язаних українок та їхніх роботодавців.

Як розповів "НВ", адвокат Роман Лихачов, українські роботодавці зобов’язані законом приймати на роботу тільки тих працівників, які мають всі необхідні військово-облікові документи (військові квитки або тимчасові посвідчення, посвідчення про приписку до призовних дільниць). Окрім того, саме роботодавець у повинен надсилати до територіального центру комплектування відомості про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи. Таким чином, жінки, які ухиляються від взяття на облік, можуть отримати проблеми при працевлаштуванні.

Лихачов також зазначив, що спершу за ухиляння жінок адміністративне покарання застосовуватись не буде. Проте, все зміниться після настання кінцевого терміну взяття українок на облік. З того моменту підприємства, де зафіксують факти ухиляння працівниць, можуть бути оштрафовані на суму від 5500 до 8500 грн. При цьому юрист наголосив, що ст. 42 "Закону України Про військовий обов’язок та військову службу" покладає відповідальність саме на керівників підприємств, установ і організацій, працівниці яких не стали на військовий облік.

Читайте також: Категорія Україна Мобілізація жінок в Україні: які документи треба підготувати для військкомату Подати пакет документів треба буде до військкомату за місцем реєстрації

Як повідомляв "Телеграф", 15 серпня Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 діб – до 21 листопада.