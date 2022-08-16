Мобилизация женщин: какое наказание ждет работодателей за уклонение подчиненных

Закон требует проверять работников на наличие всех необходимых военно-учетных документов

С 1 октября в Украине начнется взятие на военный учет женщин, определенных правительством профессий. Уже появилось объяснение, в чем будет разница процедуры с мужчинами и чем будут руководствоваться в военкомате прежде всего – фактической профессией женщины или полученным ею образованием. Теперь юрист объяснил, как это повлияет на трудоустройство военнообязанных украинок и их работодателей.

Как рассказал "НВ", адвокат Роман Лихачев, украинские работодатели обязаны законом принимать на работу только тех работников, которые имеют все необходимые военно-учетные документы (военные билеты или временные удостоверения, удостоверения о приписке к призывным участкам). Кроме того, именно работодатель должен направлять в территориальный центр комплектования сведения об изменении учетных данных призывников и военнообязанных, принятых на работу или уволенных с работы. Таким образом, женщины, уклоняющиеся от взятия на учет могут получить проблемы при трудоустройстве.

Лихачев также отметил, что сперва за уклонение женщин административное наказание применяться не будет. Однако все изменится после наступления окончательного срока взятия украинок на учет. С того момента предприятия, где зафиксируют факты уклонения работниц, могут быть оштрафованы на сумму от 5500 до 8500 грн. При этом юрист подчеркнул, что ст. 42 "Закона Украины О воинской обязанности и военной службе" возлагает ответственность именно на руководителей предприятий, учреждений и организаций, работницы которых не стали на военный учет.

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Как сообщал "Телеграф", 15 августа Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения и мобилизации еще на 90 суток – до 21 ноября.