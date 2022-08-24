Рано радовались: эксперт объяснил, что не так с разрешением на выезд мужчин за границу

При отсутствии авиаперелетов дорога за границу занимает очень много времени

На днях правительство ввело услугу "еКомандировка", которая дает разрешение на временный краткосрочный выезд за границу физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам, если поездка связана с рабочими вопросами. По мнению экономиста, бывшего и. о. министра экономики Украины Павла Кухты, в тех условиях, которые согласовали для украинцев чиновники, реализовать эту услугу будет сложно. В частности, из-за слишком короткого срока, на который дается такое разрешение – всего 7 дней.

Об этом Кухта рассказал в эфире общенационального телемарафона, передает "ТСН". "7 дней — это очень ограниченный срок, особенно в условиях войны, когда нет авиаперелетов. Человек может 2-3 дня только добираться за пределы Украины", — объяснил экономист. При этом он отметил, что нужно учитывать фактор задержек на границе и то, что на возвращение домой понадобится примерно столько времени, сколько и на выезд. Продуктивного времени для работы у человека в таком случае не останется почти совсем.

При этом, по словам Кухты, сама идея такой услуги очень позитивна, ведь она позволит восстановить и оживить международные экономические связи. "Потому что в условиях войны, когда только началась сниматься блокада портов, вся наша экономика построена на связях с другими странами. Все, что мы сейчас зарабатываем и благодаря чему можем воевать, все это зарабатывается на этих экономических связях", — сказал экономист.

По мнению экс-главы Минэкономики, правительству следует в целом пересмотреть свою политику по выезду мужчин. По его мнению, все, кто хотели сбежать, уже сбежали, а добросовестным гражданам следует вернуть право покидать территорию Украины.

Как сообщал "Телеграф", для военнообязанных мужчин, которые не вернулись из-за границы в Украину после начала войны, не предусмотрена какая-либо ответственность.