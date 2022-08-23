Привлекут ли к ответственности мужчин, которые не вернулись из-за границы после вторжения — ответ юриста

В настоящее время в стране действует правовой режим внедренного президентом военного положения

На сегодняшний день в Украине не предусмотрена ответственность для военнообязанных мужчин, которые не вернулись на Родину во время действия военного положения, внедренного в стране до 21 ноября из-за военной агрессии россии.

Соответствующую информацию в своем интервью для издания "Факты" сообщил юрист Ростислав Кравец. По его словам, введение такого закона может противоречить действующим нормам Конституции Украины.

"На сегодняшний день такой ответственности нет. Народные депутаты пытаются, было несколько законопроектов, имеющих целью ввести ответственность за невозвращение мужчин в Украину", — пояснил специалист.

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Он также добавил, что попытки вынудить военнообязанных украинцев от 18 до 60 лет вернуться из-за границы могли бы стать не только нарушением конституционных норм, но и нарушением обычной логики. Свое мнение юрист аргументировал тем, что в настоящее время поступление в Украину финансов от гастарбайтеров уже начинает превышать даже поступления от экспорта товаров в другие страны мира.

Ростислав Кравец также отметил, что нарушением действующих норм Конституционного права украинцев могут быть даже штрафы, введенные для тех мужчин, которые в дальнейшем все же будут возвращаться в Украину.

"Также законом не предусмотрена и принудительная мобилизация, в случае возвращения мужчины, который был за границей до войны", — подытожил эксперт.

Ранее Телеграф сообщал, какие случаи предусмотрены действующим законодательством для выезда военнообязанных мужчин за границу.

Также напомним, что некоторым категориям украинцев от 18 до 60 лет разрешат уезжать за пределы Украины уже с 1 сентября.