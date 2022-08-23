Чи притягнуть до відповідальності чоловіків, які не повернулися з-за кордону після вторгнення - відповідь юриста

Наразі країні діє правовий режим впровадженого президентом воєнного стану

Станом на сьогоднішній день в Україні не передбачена відповідальність для військовозобов'язаних чоловіків, які не повернулися на Батьківщину під час дії воєнного стану, впровадженого в країні до 21 листопада через військову агресію росії.

Відповідну інформацію в своєму інтерв'ю для видання Факти повідомив юрист Ростислав Кравець. За його словами, введення такого Закону може суперечити чинним нормам Конституції України.

"На сьогодні такої відповідальності немає. Народні депутати намагаються, було кілька законопроєктів, які мають на меті ввести відповідальність за неповернення чоловіків в Україну", — пояснив спеціаліст.

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Він також додав, що спроби примусити військовозобов'язаних українців від 18 до 60 років повернутися з-за кордону могли б стати не лише порушенням конституційних норм, а й порушенням звичайної логіки. Свою думку юрист аргументував тим, що наразі надходження в Україну фінансів від гастарбайтерів вже починає перевищувати навіть надходження від експорту товарів до інших країни світу.

Ростислав Кравець також відзначив, що порушенням чинних норм Конституційного права українців можуть бути навіть штрафи, введені для тих чоловіків, які в подальшому все ж повертатимуться до України.

"Також законом не передбачена і примусова мобілізація, у разі повернення чоловіка, який був за кордоном до війни", — підсумував експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які випадки передбачені чинним законодавством для виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

Також нагадаємо, що деяким категоріям українців від 18 до 60 років дозволять виїжджати за межі України вже з 1 вересня.