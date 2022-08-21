Виїзд військових на лікування за кордоном: у ДПСУ озвучили актуальний список документів

Важливо мати при собі висновок лікарів про необхідність лікування за кордоном

Під час дії воєнного стану чоловіки призовного віку не можуть покидати межі країни без вагомих на те причин, через які держава робить виключення. До них належить виїзд на лікування військових, які отримали поранення на війні.

У Державній прикордонній службі України розповіли, що для цього пораненим військовим знадобиться всього три документи, які необхідно буде показати на кордоні.

Документи для виїзду військових на лікування за кордон

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон або звичайний паспорт громадянина України — у випадку їх відсутності військові мають показати будь-який інший документ, у якому є дані про особу, на підставі чого прикордонники можуть дати дозвіл на виїзд з країни.

Висновок лікарів/медзакладу про необхідність направлення військового на лікування за кордон.

Лист Міністерства охорони здоров'я, у якому вказано погоджений з іноземною стороною перелік осіб, заклади охорони здоров'я яких приймають поранених українських військових на лікування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 вересня влада України дозволить виїзд за кордон окремим категоріям громадян, але їм для цього знадобиться застава розміром 200 тисяч гривень.