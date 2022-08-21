Выезд военных на лечение за границей: в ГПСУ озвучили актуальный список документов
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Важно иметь при себе заключение врачей о необходимости лечения за границей
Во время действия военного положения мужчины призывного возраста не могут покидать пределы страны без веских причин, по которым государство делает исключение. К ним относится выезд на лечение военных, получивших ранения на войне.
В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что для этого раненым военным понадобится всего три документа, которые необходимо будет показать на границе.
Документы для выезда военных на лечение за границу
- Паспорт гражданина Украины для выезда за границу или обычный паспорт гражданина Украины – в случае их отсутствия военные должны показать любой другой документ, в котором есть данные о лице, на основании чего пограничники могут дать разрешение на выезд из страны.
- Заключение врачей/медучреждения о необходимости направления военного на лечение за границу.
- Письмо Министерства здравоохранения, где указано согласованный с иностранной стороной перечень лиц, учреждения здравоохранения которых принимают раненых украинских военных на лечение.
Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 сентября власти Украины разрешат выезд за границу отдельным категориям граждан, но им для этого понадобится залог в размере 200 тысяч гривен.