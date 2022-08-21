Выезд военных на лечение за границей: в ГПСУ озвучили актуальный список документов

Важно иметь при себе заключение врачей о необходимости лечения за границей

Во время действия военного положения мужчины призывного возраста не могут покидать пределы страны без веских причин, по которым государство делает исключение. К ним относится выезд на лечение военных, получивших ранения на войне.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что для этого раненым военным понадобится всего три документа, которые необходимо будет показать на границе.

Документы для выезда военных на лечение за границу

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу или обычный паспорт гражданина Украины – в случае их отсутствия военные должны показать любой другой документ, в котором есть данные о лице, на основании чего пограничники могут дать разрешение на выезд из страны.

Заключение врачей/медучреждения о необходимости направления военного на лечение за границу.

Письмо Министерства здравоохранения, где указано согласованный с иностранной стороной перечень лиц, учреждения здравоохранения которых принимают раненых украинских военных на лечение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 сентября власти Украины разрешат выезд за границу отдельным категориям граждан, но им для этого понадобится залог в размере 200 тысяч гривен.