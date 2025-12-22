Не только рождественский хит Driving Home for Christmas: какие песни Криса Ри сделали его легендой

Его песни стали классикой

В понедельник, 22 декабря 2025 года, в возрасте 74 лет скончался британский певец и гитарист Крис Ри — легенда рок- и блюзовой сцены, известный многочисленными хитами и особенно рождественской классикой Driving Home for Christmas. Он умер мирно в больнице после короткой болезни, рядом с родными.

Что следует знать

Крис Ри оставил после себя огромное музыкальное наследие — треки, десятилетиями звучавшие на радиостанциях

Популярным во всей Европе его сделал трек Fool

Один из самых известных рок-хитов Криса – The Road to Hell

Самые популярные песни Криса Ри

Рождественский хит, ставший классикой — Driving Home for Christmas

Этот трек стал символом зимы и праздничного сезона. Песня была написана Ри в 1978 году и впервые выпущена в 1986, но истинное признание получила после переиздания 1988 года. Сначала она не покорила чарты, но с середины нулевых каждый год находится в топах рождественских хитов.

The Road to Hell (Part 2)

Этот трек — одна из самых известных рок-песен Криса Ри, вышедшая в 1989 году. Она попала в топ-10 британских чартов и стала настоящим хитом. Альбом с этой композицией стал самым успешным в карьере Криса Ри.

Fool (If You Think It’s Over)

Этот трек вышел в 1978 году и сделал Криса известным за пределами Британии. Именно этот хит стал очень важным в карьере певца и без него, вероятно, творчество певца не было бы таким, каким оно было.

Let’s Dance

Это один из самых динамичных треков в дискографии Криса Ри. Часто его ошибочно считают простой танцевальной композицией, хотя в тексте говорится о потере и попытке уйти от нее.

Кстати, Крис Ри приезжал в Украину с концертом дважды. Певец выступал в киевском Дворце "Украина" 13 февраля 2012 года. Также он давал концерт 8 февраля 2010 в столице.

