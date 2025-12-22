Не лише різдвяний хіт Driving Home for Christmas: які пісні Кріса Рі зробили його легендою

Його пісні стали класикою

У понеділок, 22 грудня 2025 року, у віці 74 років помер британський співак і гітарист Кріс Рі — легенда рок- і блюзової сцени, відомий численними хітами й особливо різдвяною класикою "Driving Home for Christmas". Він пішов із життя мирно в лікарні після короткої хвороби, поруч із рідними.

Що варто знати

Кріс Рі залишив по собі величезну музичну спадщину — треки, які десятиліттями звучали на радіостанціях

Популярним у всій Європі його зробив трек Fool

Один із найвідоміших рок-хітів Кріса — The Road to Hell

Найпопулярніші пісні Кріса Рі

Різдвяний хіт, що став класикою — Driving Home for Christmas

Цей трек став символом зими і святкового сезону. Пісня була написана Рі у 1978 році і вперше випущена у 1986-му, але справжнє визнання здобула після перевидання 1988 року. Спочатку вона не підкорила чарти, але з середини нульових щороку перебуває в топах різдвяних хітів.

The Road to Hell (Part 2)

Цей трек — одна із найвідоміших рок-пісень Кріса Рі, яка вийшла у 1989 році. Вона потрапила у топ-10 британських чартів і стала справжнім хітом. Альбом із цією композицією став найуспішнішим у кар’єрі Кріса Рі.

Fool (If You Think It’s Over)

Цей трек вийшов у 1978 році і зробив Кріса відомим за межами Британії. Саме цей хіт став дуже важливим у кар'єрі співака і без нього, імовірно, його творчість не була б такою, якою вона була.

Let’s Dance

Це один із найдинамічніших треків у дискографії Кріса Рі. Часто його помилково вважають простою танцювальною композицією, хоча в тексті йдеться про втрату і спробу втекти від неї.

До слова, Кріс Рі приїздив до України з концертом двічі. Співак виступав у київському Палаці "Україна" 13 лютого 2012 року. Також він давав концерт 8 лютого 2010 року у столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як голос Френка Сінатри став символом зимових свят. Він отримав "Оскар" за роль у фільмі і за цей час записав близько 100 популярних пісень, серед яких "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!".