Стало відомо, що чекає гурт Green Grey після смерті Дизеля

Український музикант Дмитро Муравицький, відомий широкій публіці як Мурік, розповів, що буде з гуртом Green Grey після неочікуваної смерті його колеги, 55-річного співака Андрія Яценка, відомого як Дизель.

Що треба знати:

Муравицький розповів про творчі ідеї Green Grey після смерті Дизеля

Концерти гурту можуть стати головним промо майбутніх релізів

Замість Яценка будуть виступати запрошені музиканти

В інтерв'ю Славі Дьоміну Муравицький заявив, що колектив продовжує працювати та планує до виходу нові альбоми. За словами музиканта, Дизель за життя хотів перекласти українською хіт Green Grey "Мазафака", однак поки що ця композиція та інші пісні гурту виконуються англійською.

Ідеї приходять. Наприклад, "Чорный снег" у нас є композиція. Я думаю, що ми пісні будемо просто частинами… А якщо таки як "Мазафака" в мене вийде? Цікаві наброски вони є, але з'єднати поки що не виходить Дмитро Муравицький

Щодо концертів, то виконавець зазначив, що вони будуть. Це буде промо до виходу знайомих пісень Green Grey в оновленому форматі. Замість покійного Яценка, за словами Дмитра, будуть запрошені інші музиканти. Мурік навів приклади відомих гуртів, які після смерті фронтменів запрошували на місце вокаліста нових виконавців.

Для продажу альбому повинно бути промо. Яке найкраще промо? Це концерт. Треба буде проїхатися по містах і виконати їх… Я думаю, що концепція може бути така. Наприклад, Льоха Зволинський (Олексій Зволинський — член гурту Скрябін з 1999 року і до сьогодні), якщо він вільний, може він відіграти Дмитро Муравицький

Нагадаємо, що Андрій Яценко помер 20 жовтня від серцевої недостатності. Українського музиканта поховали через три дні, а в труну поклали його улюблену кепку. Родина хотіла кремувати тіло чоловіка, а прах поховати на Байковому кладовищі у Києві.