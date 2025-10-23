У труну поклали в улюбленій кепці: у Києві прощаються з Дизелем із Green Grey (фото)

У мережі з’явилися кадри з похорону відомого музиканта

У четвер, 23 жовтня, в Будинку кіно у Києві проходить церемонія прощання з відомим музикантом та засновником гурту Green Grey Андрієм Яценком. Гітариста рок-гурту знають під сценічним ім’ям Дизель. Він помер у понеділок, 20 жовтня.

Прощальна церемонія розпочалася о 9-й годині ранку у Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України. Попередньо вона триватиме до 11 години. Провести артиста в останню путь можуть усі охочі.

Андрій Яценко у труні. Фото: Oboz.UA

На кадрах із церемонії можна помітити, що у труну Андрія Яценка поклали в його улюбленій кепці, яка стала невід’ємною частиною його образу. У залі, де проходить прощання, звучить музика Green Grey, а навколо стоять портрети Дизеля, якому тепер назавжди 55 років.

Церемонія прощання з Андрієм Яценком. Фото: Oboz.UA

Нагадаємо, музикант помер через хворобу — у нього сталася серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою серця. Новина про його смерть у понеділок зранку стала шоком не лише для рідних, а й для колег по сцені та фанатів.

Похорон Андрія Яценка. Фото: Oboz.UA

Відомо, що у гурту Green Grey у жовтні 2025 року планувався тур містами України. Проте через смерть гітариста концерти довелося скасувати. Щоправда, родичі прийняли рішення один виступ все ж таки залишити і зробити його своєрідним вечором пам’яті Андрія Яценка. Цей концерт відбудеться 30 жовтня у Києві.

Андрій Яценко помер у віці 55 років

