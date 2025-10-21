"Здавалося, ти будеш завжди": Фагот, Бурмака та інші розкрили невідомі деталі про Дизеля з Green Grey

Про смерть музиканта стало відомо 20 жовтня 2025 року

Андрій Яценко (Дизель) — український музикант та легендарний гітарист і засновник рок-гурту Green Grey. У понеділок, 20 жовтня, стало відомо про його смерть у віці 55 років. Колеги-музиканти згадали, яким був Андрій та розкрили невідомі факти про нього.

"Телеграф" розповідає, як українські артисти відреагували на новину про смерть засновника Green Grey.

Анжеліка Рудницька

Українська співачка та засновниця МА "Територія А" згадала, що коли Дизель уперше прийшов на студію "Території А", його дреди були ще зовсім короткими. Однак фото з того часу не вдалося знайти.

Незмінною була лише усмішка та креативність. Він був у всьому креативним – від зовнішнього вигляду до вертикального концерту під час ковіда. У нас завжди головною темою дискусій була мова (рада, що останніми роками ми стали однодумцями). А точкою дотику завжди була музика. Андрію! 55 — це так мало ... Світла пам’ять. Тепер український небесний хор матиме крутий гітарний супровід Анжеліка Рудницька

Олег Михайлюта (Фагот)

Музикант із "ТНМК" каже, що був шокований новиною про смерть Дизеля. Він також згадав і інших українських музикантів, які раптово пішли з життя.

Адіос, брателочко… Мені не вистачатиме твоєї нахабної гітари та задоволеної посмішки. Шура Гера, Скрябін, Друга Ріка. Це повний пц… Ну як так? Спочивай з миром, Бро. Світла пам’ять! RIP Фагот

Марія Бурмака

Співачка також висловилася про смерть друга та музиканта Андрія Яценка.

Здавалося, ти будеш завжди. Так боляче і шкода. Всього 55. RIP Дизель. Легких хмаринок Марія Бурмака

Анатолій Вексклярський (DJ Толя)

Анатолій зізнався, що вранці 20 жовтня одним із перших дізнався новину про смерть Дизеля і був у глибокому шоці від цього.

"Дивлячись на тебе, Толю, я знаю, що в мене в запасі є ще десять років щонайменше". Він був молодший… Дізнався, мабуть, одним із перших сьогодні вранці. Мовчав. Молю Господа про Царство Небесне для новоприставленого Андрія Юрійовича Яценка! Пригадуючи ім'я Ісуса Христа, нехай буде так! Подзвонили майже всі! Майже… Анатолій Вексклярський

Едуард Приступа (Діля)

Музикант згадав, з якою повагою ставився до нього Дизель. А також назвав його найкращим гітаристом України.

Все це дуже боляче. Знаєш, Андрію Яценку, ти завжди, завжди вітався з такою повагою зі мною, хоч я і не розумів чому, але саме це залишилося в пам’яті. А ще я вважав і вважаю тебе найкращим гітаристом України! І ти про це знав, але коли забув, нагадую. Летиии. Сиджу і плачу, згадуючи все! Але ти завжди, завжди був дуже привітним Едуард Приступа

Тала Калатай

Актриса і телеведуча згадала, як у старших класах вони з однокласниками потрапили на концерт Green Grey у Києві і яка це була подія для них усіх.

Боже, як ми скакали, як волали "Под Дожжем і пойдем". Скільки щастя, енергії, я й досі пам’ятаю. Дякую, Андрію за юність, пронизану піснями Green Grey, за те, що завжди був земним і неземним одночасно. Нехай там уже все заспокоїться. RIP Diesel Тала Калатай

Влад Дарвін

Співак та композитор Влад Дарвін заявив, що Diezel – справді культовий музикант. На його музиці виховувалися українські меломани.

Він також проводив багато джемів, об’єднуючи навколо себе рок-музикантів. А у 2022 році, ставши на захист України, він продав майже все цінне для своєї пам’яті, зокрема майнові права на пісню "Емігрант", щоб провести збір для свого батальйону. 55? Занадто рано пішов із життя. Він мав безліч планів. Важко повірити… Дуже шкода. Нехай земля буде йому пухом Влад Дарвін

