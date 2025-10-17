Залишив тривожне послання з лікарні: що відомо про смерть творця KISS Ейса Фрейлі та його спадщину

Фанати знають його за сценічним образом Космічного Воїна

У Моррісон Тауні, штат Нью-Джерсі, 16 жовтня помер співзасновник і легендарний гітарист популярного рок-гурту KISS Пол Деніел "Ейс" Фрейлі. Причиною смерті називають наслідки травми після падіння. Відомо, що він упав в своїй студії, після чого був госпіталізований із крововиливом у мозок та підключений до апарату життєзабезпечення. Музиканту було 74 роки.

Що варто знати:

Ейс Фрейлі був відомий своїм сценічним образом "Космічного Воїна" з ефектним гримом і "гітарою, що димиться"

Він є автором багатьох фірмових гітарних рифів, які стали візитівкою рок-групи KISS

Музикант двічі був учасником KISS, залишаючи гурт у 1982 році заради сольної кар'єри, але повертаючись у 1996 році

Як повідомила його сім’я у заяві ЗМІ, Ейс Фрейлі в останні дні свого життя був оточений турботою та присутністю близьких людей. Проте рідні після смерті музиканта зовсім спустошені та вбиті горем.

Нам пощастило, що ми змогли оточити його любов’ю, турботою, мирними словами, думками, молитвами та намірами, коли він покидав цей світ йдеться у заяві сім’ї

Фото: Getty Images

Що відомо про Ейса Фрейлі?

Пол Деніел "Ейс" Фрейлі приєднався до KISS у 1972 році. Він прийшов на прослуховування до гурту, коли там шукали "гітариста з обличчям". І став справжньою легендою колективу. А його образ Космічного Воїна назавжди залишиться у серцях фанатів.

Відомо, що саме Ейс був автором знаменитих рифів, які тепер шанувальники музики впізнають з перших секунд, та які стали фірмовим стилем рок-групи.

Фото: Getty Images

Фрейлі виходив на сцену в ефектному сріблястому гримі, а в руках тримав гітару, яка буквально димілася в його руках. Як казали фанати, Ейс не просто грав на гітарі — він влаштовував на концертах справжнє міжгалактичне шоу.

Фото: Getty Images

У 1982 році Ейс Фрейлі пішов із KISS, щоб зайнятися сольною кар’єрою. Проте повернувся до колективу у 1996 році, коли оригінальний склад гурту возз’єднався заради світового турне, яке тривало до 2002 року. Після цього музикант працював сольним виконавцем зі своїм гуртом Frehley’s Comet та під своїм власним ім’ям.

Фото: Getty Images

Останнє повідомлення Фрейлі

Перед смертю Ейс Фрейлі залишив тривожне повідомлення для фанатів у своєму Instagram. У ньому повідомляв про відміну концертів до кінця 2025 року.

У зв'язку з деякими медичними проблемами, що продовжуються, Ейс прийняв важке рішення скасувати концерти, що залишилися, в 2025 році Ейс Фрейлі

Як пише видання Irish Star, раніше музикант планував виступи в театрі Lincoln Theatre у Декейтері, The Family Arena у Сент-Чарльзі, The Token Lounge у Вестленді та The Ritz Theatre у Тіффіні. Ці концерти мали відбутися у жовтні та листопаді.

Зазначимо, що за данними Celebrity Net Worth, статки Фрейлі оцінювалися в 1 мільйон доларів. Їх він залишив родині.

