Оставил тревожное послание из больницы: что известно о смерти создателя KISS Эйса Фрейли и его наследстве

Фанаты знают его по сценическому образу Космического Воина

В Моррисон Тауне, штат Нью-Джерси 16 октября, умер сооснователь и легендарный гитарист популярной рок-группы KISS Пол Дэниел "Эйс" Фрейли. Причиной смерти называют последствия травмы после падения. Известно, что он упал в своей студии, после чего был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и подключен к аппарату жизнеобеспечения. Музыканту было 74 года.

Что стоит знать:

Эйс Фрейли был известен своим сценическим образом "Космического Воина" с эффектным гримом и "дымящейся" гитарой

Он является автором многих фирменных гитарных риффов, которые стали визитной карточкой рок-группы KISS

Музыкант дважды был участником KISS, покидая группу в 1982 году ради сольной карьеры, но возвращаясь в 1996 году

Как сообщила его семья в заявлении СМИ, Эйс Фрейли в последние дни своей жизни был окружен заботой и присутствием близких людей. Однако родные после смерти музыканта совершенно опустошены и убиты горем.

Нам повезло, что мы смогли окружить его любовью, заботой, мирными словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покидал этот мир говорится в заявлении семьи

Фото: Getty Images

Что известно про Эйса Фрейли?

Пол Дэниел "Эйс" Фрейли присоединился к KISS в 1972 году. Он пришел на прослушивание в группу, когда там искали "гитариста с лицом". И стал настоящей легендой коллектива. А его образ Космического Воина навсегда останется в сердцах фанатов.

Известно, что именно Эйс был автором знаменитых риффов, которые теперь поклонники музыки узнают с первых секунд, и которые стали фирменным стилем рок-группы.

Фото: Getty Images

Фрейли выходил на сцену в эффектном серебряном гриме, а в руках держал гитару, которая буквально дымилась в его руках. Как говорили фанаты, Эйс не просто играл на гитаре, он устраивал на концертах настоящие межгалактическое шоу.

Фото: Getty Images

В 1982 году Эйс Фрейли ушел из KISS, чтобы заняться сольной карьерой. Однако вернулся в коллектив в 1996 году, когда оригинальный состав группы воссоединился ради мирового турне, которое продолжалось до 2002 года. После этого музыкант работал сольным исполнителем со своей группой Frehley's Comet и под своим собственным именем.

Фото: Getty Images

Последнее сообщение Фрейли

Перед смертью Эйс Фрейли оставил тревожное сообщение для фанатов в своем Instagram. В нем сообщал об отмене концертов до конца 2025 года.

В связи с некоторыми продолжающимися медицинскими проблемами Эйс принял трудное решение отменить оставшиеся концерты в 2025 году Эйс Фрейли

Как пишет издание Irish Star, ранее музыкант планировал выступления в театре Lincoln Theatre в Декейтере, The Family Arena в Сент-Чарльзе, The Token Lounge в Вестленде и The Ritz Theatre в Тиффине. Эти концерты должны были состояться в октябре и ноябре.

Отметим, что по данным Celebrity Net Worth, состояние Фрейли оценивалось в 1 миллион долларов. Их он оставил семье.

