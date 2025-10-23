В гроб положили в любимой кепке: в Киеве прощаются с Дизелем из Green Grey (фото)

В сети появились кадры с похорон известного музыканта

В четверг, 23 октября, в Доме кино в Киеве проходит церемония прощания с известным музыкантом и основателем группы Green Grey Андреем Яценко. Гитариста рок-группы знают под сценическим именем Дизель. Он умер в понедельник, 20 октября.

Прощальная церемония началась в 9 часов утра в Доме кино Национального союза кинематографистов Украины. Предварительно она будет продолжаться до 11 часов. Провести артиста в последний путь могут все желающие.

Андрей Яценко в гробу. Фото: Oboz.UA

На кадрах с церемонии можно заметить, что в гроб Андрея Яценко положили в его любимой кепке, которая стала неотъемлемой частью его образа. В зале, где проходит прощание звучит музыка Green Grey, а вокруг стоят портреты Дизеля, которому теперь навсегда 55 лет.

Церемония прощания с Андреем Яценко. Фото: Oboz.UA

Напомним, музыкант умер из-за болезни — у него случилась сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца. Новость о его смерти в понедельник утром стала шоком не только для родных, но и для коллег по сцене.

Похороны Андрея Яценко. Фото: Oboz.UA

Известно, что у группы Green Grey в октябре 2025 года планировался тур по городам Украины. Однако из-за смерти гитариста концерты пришлось отменить. Правда, родственники приняли решение одно выступление все же оставить и сделать его своеобразным вечером памяти Андрея Яценко. Этот концерт пройдет 30 октября в Киеве.

Андрей Яценко умер в возрасте 55 лет

