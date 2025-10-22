У Green Grey озвучили офіційну причину смерті Дизеля і назвали дату похорону

Попрощатися з музикантом зможуть усі охочі

Гітарист українського рок-гурту Green Grey Андрій Яценко, який виступав під сценічним ім’ям Дизель, помер 20 жовтня у віці 55 років. Причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою серця.

Як повідомили на офіційній сторінці колективу у Facebook, серце Дизеля зупинилося о 9 годині ранку, у понеділок, 20 жовтня. Поховають музиканта у четвер, 23 жовтня.

Засновник Green Grey та невтомний Артист залишився в серцях цілого покоління, яке виросло на його енергії, подарувавши творче життя багатьом молодим зіркам. Прощання з Андрієм відбудеться у "Домі Кіно" Національної спілки кінематографістів України: вулиця Саксаганського, 6, м. Київ повідомили у Green Grey

Зазначимо, що Андрій Яценко заснував рок-групу Green Grey у 1993 році і він стала культовим для України, оскільки вперше поєднав рок, електроніку та хіп-хоп у власному звучанні. Наприкінці 90-х вони стали своєрідним символом епохи змін та були кумирами молоді.

У жовтні 2025 року гурт Green Grey планував тур Україною, і вже 24 числа мав відбутися перший концерт у Дніпрі. Після цього артисти планували концерти у Харкові, Києві, Полтаві, Одесі та Миколаєві. Проте Дизель помер під час підготовки до туру, тож його змушені були скасувати.

