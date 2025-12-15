Рус

У Львові пройшов похорон легендарного співака Степана Гіги (фото та відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1187
Степан Гіга Новина оновлена 15 грудня 2025, 17:40
Степан Гіга. Фото Телеграф

Артиста поховали на відомому цвинтарі

У Львові два дні, 14-15 грудня, тривала церемонія прощання з легендарним виконавцем, Народним артистом України Степаном Гігою, який помер на 67 році життя внаслідок хвороби.

Що треба знати:

  • Похорон Степана Гіги розпочався у Гарнізонному храмі
  • Серед присутніх на прощанні були родина артиста, друзі, колеги та шанувальники
  • Співак помер у лікарні після операції та ускладнень через хворобу

На заході була присутня кореспондентка "Телеграфу" Галина Михайлова. Згідно з інформацією, яку надали рідні артиста незадовго після його смерті, цього дня о 14:00 почався чин похорону у Гарнізонному храмі, а орієнтовно о 15:00 стартувало загальноміське прощання на площі Ринок.

У Львові попрощалися зі Степаном Гігою

Серед присутніх у залі були: дружина артиста Галина Гіга та діти — син Степан і дочка Квітослава. Також у співака є онук Даніель.

Степан Гіга похорон
Прощання зі Степаном Гігою

Нагадаємо, що організацією прощання та похованням займається міська адміністрація Львова. Поховали Степана Гігу на 75-му полі Личаківського цвинтаря.

Степан Гіга у труні

На траурний захід прийшло дуже багато людей, серед яких родина виконавця, друзі, його колеги та шанувальники творчості Гіги.

Степан Гіга похорон
Степан Гіга похорон
Степан Гіга похорон

Як повідомляє кореспондентка, труну з народним артистом винесли з Гарнізонного храму на площу Ринок під оплески та виконання "Яворини" на трубі. Додамо, що композицію вперше у 1995 році виконав саме Степан Гіга, який став автором музики, після чого пісня швидко набула великої популярності в Україні та стала однією з найвідоміших музичних візиток виконавця.

Як помер Степан Гіга

Степан Гіга помер у п'ятницю, 12 грудня, у лікарні Першого ТМО Львова. 19 листопада повідомлялося, що артист переніс складну операцію. Напередодні смерті співак перебував у реанімації через загострення вірусної хвороби на тлі цукрового діабету. До того повідомлялося, що у нього ампутували ногу і він впав у кому. Лікарі кілька днів виборювали життя Гіги, але він помер.

Теги:
#Львів #Похорон #Личаківський цвинтар #Степан Гіга