У Львові пройшов похорон легендарного співака Степана Гіги (фото та відео)

Артиста поховали на відомому цвинтарі

У Львові два дні, 14-15 грудня, тривала церемонія прощання з легендарним виконавцем, Народним артистом України Степаном Гігою, який помер на 67 році життя внаслідок хвороби.

Що треба знати:

Похорон Степана Гіги розпочався у Гарнізонному храмі

Серед присутніх на прощанні були родина артиста, друзі, колеги та шанувальники

Співак помер у лікарні після операції та ускладнень через хворобу

На заході була присутня кореспондентка "Телеграфу" Галина Михайлова. Згідно з інформацією, яку надали рідні артиста незадовго після його смерті, цього дня о 14:00 почався чин похорону у Гарнізонному храмі, а орієнтовно о 15:00 стартувало загальноміське прощання на площі Ринок.

У Львові попрощалися зі Степаном Гігою

Серед присутніх у залі були: дружина артиста Галина Гіга та діти — син Степан і дочка Квітослава. Також у співака є онук Даніель.

Прощання зі Степаном Гігою

Нагадаємо, що організацією прощання та похованням займається міська адміністрація Львова. Поховали Степана Гігу на 75-му полі Личаківського цвинтаря.

На траурний захід прийшло дуже багато людей, серед яких родина виконавця, друзі, його колеги та шанувальники творчості Гіги.

Як повідомляє кореспондентка, труну з народним артистом винесли з Гарнізонного храму на площу Ринок під оплески та виконання "Яворини" на трубі. Додамо, що композицію вперше у 1995 році виконав саме Степан Гіга, який став автором музики, після чого пісня швидко набула великої популярності в Україні та стала однією з найвідоміших музичних візиток виконавця.

Як помер Степан Гіга

Степан Гіга помер у п'ятницю, 12 грудня, у лікарні Першого ТМО Львова. 19 листопада повідомлялося, що артист переніс складну операцію. Напередодні смерті співак перебував у реанімації через загострення вірусної хвороби на тлі цукрового діабету. До того повідомлялося, що у нього ампутували ногу і він впав у кому. Лікарі кілька днів виборювали життя Гіги, але він помер.