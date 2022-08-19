Деякі категорії чоловіків можуть виїхати за кордон у відпустку: кого це стосується

У ДПСУ дали чітку відповідь

На момент воєнного стану в Україні заборонили виїзд за кордон чоловікам призовного віку від 18 до 60 років. Проте, уряд вирішив частково послабити своє рішення, та впровадив деякі винятки. Одним з них є дозвіл на виїзд з країни у відпустку військовозобов'язаним чоловікам, які працюють держслужбовцями.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, вказана категорія має відстрочку від мобілізаційних заходів піл час воєнного стану в країні, адже вони є заброньованими тими державними установами, де офіційно обіймають певні посади.

Документи для виїзду

У відомстві зазначають, що для отримання дозволу на виїзд за межі країни держслужбовець повинен мати на руках посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік. Ці документи у нього в обов'язковому порядку вимагатимуть представники митниці.

Крім того, вказана категорія чоловіків має право на перетин держкордону, якщо поїздка відбувається з метою відрядження. У такому випадку митникам потрібно надати документи, які підтверджують необхідність службового відрядження, посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або витяг з наказу Мінекономіки України

Раніше "Телеграф" повідомляв, як головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до уряду з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон студентам іноземних закладів вищої освіти.

Також нагадаємо, як водіям та волонтерам виїхати за межі України під час війни.