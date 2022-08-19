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Некоторые категории мужчин могут уехать за границу в отпуск: кого это касается

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Кому из мужчин разрешено выезжать за границу на отдых Новость обновлена 19 августа 2022, 14:20
Кому из мужчин разрешено выезжать за границу на отдых

В ГПСУ дали четкий ответ

На момент действия военного положения в Украине запретили выезд за границу мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет. Однако правительство решило частично ослабить свое решение и ввело некоторые исключения. Одним из них является разрешение на выезд из страны в отпуск военнообязанных мужчин, работающих госслужащими.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, указанная категория имеет отсрочку от мобилизационных мероприятий во время военного положения в стране, ведь они забронированы теми государственными учреждениями, где официально занимают определенные должности.

Документы для выезда

В ведомстве отмечают, что для получения разрешения на выезд за пределы страны госслужащий должен иметь на руках удостоверение отсрочки от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет. Эти документы у него в обязательном порядке потребуют представители таможни.

Кроме того, указанная категория мужчин имеет право на пересечение госграницы, если поездка совершается с целью командировки. В таком случае таможенникам нужно предоставить документы, подтверждающие необходимость служебной командировки, удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или выписку из приказа Минэкономики Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к правительству с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу студентам иностранных заведений высшего образования.

Также напомним, как водителям и волонтерам выехать за пределы Украины во время войны.

Теги:
#Украина #ГПСУ #Военное положение в Украине #За кордон #Держслужбовці