Виїзд чоловіків за кордон: які петиції подали українці і як відповів Зеленський

Президент регулярно нагадує українцям, що захищати Батьківщину – їхній конституційний обов’язок

В Україні триває воєнний стан, а разом з ним і заборона на виїзд військовозобов’язаних чоловіків 18-60 років. Разом з тим громадяни намагаються внести корективи у цей режим за допомогою механізму подання петицій до президента. Про те, які петиції щодо виїзду чоловіків набрали необхідні 25 тисяч підписів і як на них відповів Володимир Зеленський, розповіло ТСН.

Скасувати заборону виїзду для чоловіків і запровадити пріоритет призову добровольців

27 149 підписів

Автор звернення Олександр Гуміров апелював до того, що свобода – є однією з найвищих цінностей, тому українцям необхідно повернути право вільного пересування, а до війська залучати тих, хто сам виявив бажання воювати.

У офіційній відповіді Зеленський доручив прем’єр-міністру Денисові Шмигалю опрацювати петицію, пославшись на усі закони та статті Конституції, якими керувалась влада при запровадженні обмежень. Він також наголосив, що необхідно окремо звернути увагу на випадки корупції серед прикордонників та у центрах комплектування. Неофіційно ж Зеленський сказав, що з таким зверненням краще йти до батьків тих захисників України, які загинули, боронячи її від росіян. "Я, напевно, не до кінця розумію, до кого ця петиція: до мене, а може, ця петиція повинна адресуватися до батьків тих воїнів, яких втратили через те, що вони захистили ціною свого життя Україну, ту чи іншу область, той чи інший регіон, те чи інше місто. Ви знаєте, що у більшості своїй [захищали] не своє місто, де народилися", – сказав Зеленський.

Дозволити виїзд за кордон чоловікам призивного віку, які не мають військового досвіду

27 260 підписів

Юлія Булавіна, яка подала цю ініціативу, наголосила, що люди, котрі не мають військового досвіду, але є фахівцями у різних інших галузях, можуть бути більш корисними Україні, "працюючи за кордоном, допомагаючи нашим біженцям і підтримуючи армію заробленими коштами".

Зеленський відповів на неї, пославшись на статтю 17 Конституції України, яка встановлює, що захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу. І на статтю 65 Конституції, яка проголошує захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. Він наголосив, що у зв’язку з цим не може бути жодних особливих привілеїв чи послаблень, а право вільного пересування чоловікам повернуть після зняття воєнного стану.

Заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці

26 740 підписів

Це звернення подав Ігор Нерозя. Він вимагав заборонити видачу повісток у громадських місцях. Йому у своїй відповіді Зеленський теж нагадав про конституційний обов’язок громадян захищати свою державу. І перенаправив звернення на опрацювання у Кабмін.

Як повідомляв "Телеграф", у Верховній Раді наразі немає одностайності у питаннях послаблення режиму виїзду для чоловіків, тож очікувати на законодавчі зміни у цій сфері не варто. Втім, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до влади із проханням зробити послаблення для студентів іноземних навчальних закладів, які прямують на навчання.