Выезд мужчин за границу: какие петиции подали украинцы и как ответил Зеленский

Президент регулярно напоминает украинцам, что защищать Родину – их конституционная обязанность

В Украине действует военное положение, а вместе с ним и запрет на выезд военнообязанных мужчин 18-60 лет. Вместе с тем граждане пытаются внести коррективы в этот режим посредством механизма подачи петиций президенту. О том, какие петиции по выезду мужчин набрали необходимые 25 тысяч подписей и как на них ответил Владимир Зеленский, рассказало ТСН.

Отменить запрет на выезд для мужчин и ввести приоритет призыва добровольцев

27 149 подписей

Автор обращения Александр Гумиров апеллировал к тому, что свобода – одна из наивысших ценностей, поэтому украинцам необходимо вернуть право свободного передвижения, а в армию привлекать тех, кто сам изъявил желание воевать.

В официальном ответе Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать петицию, сославшись на все законы и статьи Конституции, которыми руководствовалась власть при введении ограничений. Он также подчеркнул, что необходимо особо обратить внимание на случаи коррупции среди пограничников и в центрах комплектования. Неофициально Зеленский сказал, что с таким обращением лучше идти к родителям тех защитников Украины, которые погибли, защищая ее от россиян. "Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция: ко мне, а может, эта петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которых потеряли из-за того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область, то ли другой регион, тот или иной город. Вы знаете, что в большинстве своем [защищали] не свой город, где родились", – сказал Зеленский.

Разрешить выезд за границу мужчинам призывного возраста, не имеющим военного опыта

27 260 подписей

Юлия Булавина, которая подала эту инициативу, подчеркнула, что люди, не имеющие военного опыта, но специалисты в разных других отраслях, могут быть более полезными Украине, "работая за границей, помогая нашим беженцам и поддерживая армию заработанными средствами".

Зеленский ответил на нее, сославшись на статью 17 Конституции Украины, устанавливающую, что защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего Украинского народа. И статью 65 Конституции, которая провозглашает защиту Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины. Он подчеркнул, что в этой связи не может быть никаких особых привилегий или послаблений, а право свободного передвижения мужчинам вернут после снятия военного положения.

Запретить выдавать повестки на блокпостах, АЗС и улице

26 740 подписей

Это обращение подал Игорь Нерозя. Он потребовал запретить выдачу повесток в общественных местах. Ему в своем ответе Зеленский тоже напомнил о конституционной обязанности граждан защищать свое государство. И перенаправил обращение на проработку в Кабмин.

Как сообщал "Телеграф", в Верховной Раде пока нет единодушия в вопросах ослабления режима выезда для мужчин, поэтому ожидать законодательных изменений в этой сфере не стоит. Впрочем, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к власти с просьбой сделать послабление для студентов иностранных учебных заведений, направляющихся на обучение.