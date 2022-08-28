Чоловікам спростять виїзд за кордон: коли запрацює функція "ЄВідрядження"

Українським військовозобов’язаним спростять можливість виїзду за кордон із робочих питань

В Україні незабаром буде запущено функцію "ЄВідрядження", яка дозволить військовозобов’язаним виїжджати за кордон на невеликий термін.

Як повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби у своєму телеграм-каналі, відповідна функція з’явиться у сервісі "Дія" вже 1 вересня.

Суть функції зводиться до того, що українські військовозобов’язані зможуть залишити країну на строк до семи днів, при цьому внести заставу у розмірі 200 тисяч гривень. Якщо людина не повернеться до України після закінчення зазначеного терміну, то заставу буде передано до держбюджету.

Згідно з початковими планами, ця функція має дати можливість представникам бізнесу вирушити за кордон у відрядження, з чим і пов’язана назва функції. При цьому, крім внесення застави, військовозобов’язаний також повинен відповідати одному критерію, а саме отримувати зарплату не менше 20 тисяч гривень на місяць.

Крім того, за кордон може за один раз виїхати не більше 10% працівників компанії.

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Варто зазначити, що відповідна функція нарвалася на шквал критики від представників бізнесу ще до того, як було запущено. Зокрема, зазначалося, що 7 днів це занадто короткий термін для відрядження в умовах відсутності авіасполучення.