Чоловікам спростять виїзд за кордон: коли запрацює функція "ЄВідрядження"
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Українським військовозобов’язаним спростять можливість виїзду за кордон із робочих питань
В Україні незабаром буде запущено функцію "ЄВідрядження", яка дозволить військовозобов’язаним виїжджати за кордон на невеликий термін.
Як повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби у своєму телеграм-каналі, відповідна функція з’явиться у сервісі "Дія" вже 1 вересня.
Суть функції зводиться до того, що українські військовозобов’язані зможуть залишити країну на строк до семи днів, при цьому внести заставу у розмірі 200 тисяч гривень. Якщо людина не повернеться до України після закінчення зазначеного терміну, то заставу буде передано до держбюджету.
Згідно з початковими планами, ця функція має дати можливість представникам бізнесу вирушити за кордон у відрядження, з чим і пов’язана назва функції. При цьому, крім внесення застави, військовозобов’язаний також повинен відповідати одному критерію, а саме отримувати зарплату не менше 20 тисяч гривень на місяць.
Крім того, за кордон може за один раз виїхати не більше 10% працівників компанії.
Варто зазначити, що відповідна функція нарвалася на шквал критики від представників бізнесу ще до того, як було запущено. Зокрема, зазначалося, що 7 днів це занадто короткий термін для відрядження в умовах відсутності авіасполучення.