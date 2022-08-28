Мужчинам упростят выезд за границу: когда заработает функция "еКомандировка"

Украинским военнообязанным упростят возможность выезда за границу по рабочим вопросам

В Украине вскоре будет запущена функция "еКомандировка", которая позволит военнообязанным выезжать за границу на небольшой срок.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы в своем телеграм-канале, соответствующая функция появится в сервисе "Дия" уже 1 сентября.

Суть функции сводится к тому, что украинские военнообязанные смогут покинуть страну на срок до семи дней при этом внеся залог в размере 200 тысяч гривен. Если человек не вернется в Украину по истечению указанного срока, то залог будет передан в госбюджет.

Согласно изначальным планам, данная функция должна дать возможность представителям бизнеса отправиться за границу в командировку, с чем и связано название функции. При этом помимо внесения залога военнообязанный также должен соответствовать одному критерию, а именно получать зарплату не менее 20 тысяч гривен в месяц.

Кроме того за границу может за один раз уехать не более 10% работников компании.

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Стоит отметить, что соответствующая функция нарвалась на шквал критики от представителей бизнеса еще до того, как была запущена. В частности отмечалось, что 7 дней это слишком короткий срок для командировки в условиях отсутствия авиасообщения.