Выезд мужчин за границу: в Раде допускают изменение сроков "еКомандировки"

Услуга предусматривает выезд всего на 7 дней, эту норму уже критикуют как трудновыполнимую

С 1 сентября в Украине должна заработать услуга "еКомандировка", которая позволит выезжать за границу мужчинам по рабочим делам. Одна из главных претензий к этой услуге: слишком короткий срок, на который мужчина может покинуть Украину – всего 7 дней. В Верховной Раде уже среагировали на это замечание, допустив, что этот срок может быть изменен.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил народный депутат, член Комитета по цифровой трансформации Сергей Штепа, пишет "РБК-Украина". "Есть ограничение, что срок этой поездки составляет не более 7 дней – возможно, его еще пересмотрят. Но в общем, я думаю этого достаточно, чтобы решить рабочие вопросы", – сказал он.

Вместе с тем, Штепа отметил, что первое время "еКомандировка" будет работать в тестовом режиме. "Как отметил Кабинет министров, мы хотим отработать услугу и увидеть действительно ли эта функция будет иметь спрос", — сказал он.

Еще одну противоречивую норму, предусмотренную условиями услуги, он назвал страховкой государства от массового выезда мужчин. Речь идет о залоге в 200 тысяч гривен, который нужно внести перед получением разрешения.

Читайте также: Категория Украина Если не вернуться из "еКомандировки": работодателям рассказали о жестких последствиях Кроме того, журналисты поинтересовались, насколько выгодной может быть услуга для побега мужчины за границу

Прокомментировал Штепа и механизм работы "еКомандировки", по его словам, факт возвращения работника будут фиксировать пограничники. "Я думаю, что это будет фиксироваться непосредственно пограничниками, которые должны внести соответствующую отметку в базу данных о том, что человек уехал за границу, а затем вернулся. Я думаю будет введен какой-то механизм автоматической фиксации, что человек не вернулся в Украину в срок, в который должен это сделать", — пояснил он.

Как сообщал "Телеграф", бизнес, который в целом поддержал введение "еКомандировки", все же раскритиковал его за возможность вносить залог только через государственный "Ощадбанк".