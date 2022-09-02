Некоторым категориям мужчин запретили выезд за границу: кого это касается

Разрешение должно было заработать с 1 сентября

В Украине с 1 сентября некоторым военнообязанным мужчинам разрешили выезжать за пределы страны во время действия военного положения. Одна из категорий, получившая разрешение на выезд, а именно ФОП и юридические лица, могла пересекать украинскую границу под залог в размере 200 тысяч гривен, но подписание этого постановления было отложено.

Соответствующую информацию на своей странице в соцсети сообщил народный депутат Украины Данил Гетманцев, отметив, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль решил отсрочить утверждение документа, аргументируя свое решение тем, что его нужно подробнее доработать.

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Как рассказал нардеп, в том, что новая функция есть Командировка не была запущена в работу в предварительно объявленный срок, нет ничего удивительного. Он считает необоснованными условия для получения разрешения на выезд из страны в качестве суммы залога в 200 тысяч гривен, срока возврата на Родину в течение 7 дней, а также места работы граждан.

"Инициаторы механизма выезда за границу призывников предложили решение интуитивно, без надлежащих расчетов, что явно не убедило общество в его целесообразности. Откуда берется цифра зарплаты 20 тысяч? Если средняя зарплата за январь составляет 14 577 грн, и с тех пор, по данным Нацбанка, зарплаты уменьшились на 12%.Откуда взялась сумма залога в 200 тысяч за человека?Почему именно 200 и какой характер этой выплаты в случае невозвращения работника?Штраф?Но штраф уплачивается только на основании закона, а не эксперимента.Почему человека выпускают на очень короткий период 7 дней, увеличивая риск ее невозврата вовремя?", – написал он.

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Кроме того, депутат добавил, что над вопросом выезда украинцев, подлежащих призыву на службу, за границу нужно еще более детально и более взвешенно поработать.

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Также напомним, что в Кабмине допускают вероятность изменения сроков новой программы "Екомандировки" для выезда украинцев за границу под залог.