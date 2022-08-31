Несколько категорий мужчин имеют право уезжать из Украины уже с 1 сентября: кого это касается
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 83
Условия выезда с 1 сентября, важные нюансы для мужчин
Правительство расширило возможности военнообязанных мужчин в Украине, позволив некоторым категориям от 18 до 60 лет выезжать за пределы Украины во время действия военного положения, которое продлили до 21 ноября. Речь идет о некоторых представителях бизнеса, благодаря которым украинская экономика не стоит на месте и моряков. Кроме того, со следующего месяца предполагается возможность покидать страну под залог некоторым ФОПам. А также не стоит забывать, что в стране предусмотрена вероятность выезда в непродолжительный отпуск госслужащих.
"Телеграф" решил собрать условия, согласно которым вышеуказанные категории военнообязанных мужчин будут иметь возможность пересечь украинскую границу.
Работники экспортных компаний
С 1 сентября сотрудники экспортных компаний смогут выезжать за пределы Украины, однако дольше чем на 7 дней.
Как ранее сообщила министр экономики Юлия Свириденко, заявку на получение разрешения на выезд из страны в другое государство должен подавать исключительно работодатель. Сделать это можно будет в приложении "Дия".
В то же время для получения надлежащего разрешения компания должна отвечать определенным требованиям, а именно:
- выплачивать официальную зарплату рабочим;
- средний размер зарплаты работников должен быть не менее 20 тысяч гривен;
- компания не должна иметь задолженности по налогам и сборам.
Моряки
Со следующего месяца покидать страну правительство разрешило и украинским морякам, однако исключительно при одном условии — если выезд будет согласован с территориальным центром комплектования (военкоматом).
Да, выезжать из Украины с 1 сентября будут иметь право:
- мужчины, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах,
- студенты (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.
Выезд ФОПов
Эта категория мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет будет иметь право на выезд исключительно под залог в размере 200 тысяч гривен. То есть бизнес имеет право на получение разрешения на краткосрочную командировку предпринимателей и их работников (не более 10 человек) за границу до семи дней. Механизм "еВидрядження" станет доступен в портале "Дия" уже с 1 сентября.
Следует отметить, что воспользоваться этой услугой будут право только ФОП или юридические лица частной формы собственности, которые отвечают следующим требованиям:
– своевременно представляют налоговую отчетность,
– не имеют задолженности по уплате ЕСВ,
– выплачивают среднюю заработную плату по юридическому лицу или ФОП не менее 20 тысяч гривен.
Отпуск (командировки) в другой стране
Правительство решило частично ослабить свое решение и ввело некоторые исключения относительно выезда для работников государственных учреждений. С 1 сентября они будут иметь право пересечь украинскую границу и уехать в другую страну в отпуск или в командировку. Соответствующее решение связано с тем, что госслужащие имеют отсрочку от мобилизационных мероприятий во время военного положения.
Для пересечения границы этим мужчинам придется предоставить таможенникам ряд документов, а именно:
- удостоверение об отсрочке от призыва,
- уведомление о зачислении на специальный военный учет.
Если выезд из страны обусловлен необходимой командировкой, то на таможне потребуют:
- документы, подтверждающие необходимость служебной командировки,
- удостоверение об отсрочке от призыва,
- уведомление о зачислении на специальный военный учет или выписку из приказа Минэкономики Украины.
Ранее "Телеграф" сообщал, как водителям и волонтерам уехать за пределы Украины во время войны.
Также напомним, в Кабмине обещают новую услугу для мужчин, планирующих выезд за пределы страны.