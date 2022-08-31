Несколько категорий мужчин имеют право уезжать из Украины уже с 1 сентября: кого это касается

Условия выезда с 1 сентября, важные нюансы для мужчин

Правительство расширило возможности военнообязанных мужчин в Украине, позволив некоторым категориям от 18 до 60 лет выезжать за пределы Украины во время действия военного положения, которое продлили до 21 ноября. Речь идет о некоторых представителях бизнеса, благодаря которым украинская экономика не стоит на месте и моряков. Кроме того, со следующего месяца предполагается возможность покидать страну под залог некоторым ФОПам. А также не стоит забывать, что в стране предусмотрена вероятность выезда в непродолжительный отпуск госслужащих.

"Телеграф" решил собрать условия, согласно которым вышеуказанные категории военнообязанных мужчин будут иметь возможность пересечь украинскую границу.

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Работники экспортных компаний

С 1 сентября сотрудники экспортных компаний смогут выезжать за пределы Украины, однако дольше чем на 7 дней.

Как ранее сообщила министр экономики Юлия Свириденко, заявку на получение разрешения на выезд из страны в другое государство должен подавать исключительно работодатель. Сделать это можно будет в приложении "Дия".

В то же время для получения надлежащего разрешения компания должна отвечать определенным требованиям, а именно:

выплачивать официальную зарплату рабочим;

средний размер зарплаты работников должен быть не менее 20 тысяч гривен;

компания не должна иметь задолженности по налогам и сборам.

Моряки

Со следующего месяца покидать страну правительство разрешило и украинским морякам, однако исключительно при одном условии — если выезд будет согласован с территориальным центром комплектования (военкоматом).

Да, выезжать из Украины с 1 сентября будут иметь право:

мужчины, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах,

студенты (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

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Выезд ФОПов

Эта категория мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет будет иметь право на выезд исключительно под залог в размере 200 тысяч гривен. То есть бизнес имеет право на получение разрешения на краткосрочную командировку предпринимателей и их работников (не более 10 человек) за границу до семи дней. Механизм "еВидрядження" станет доступен в портале "Дия" уже с 1 сентября.

Следует отметить, что воспользоваться этой услугой будут право только ФОП или юридические лица частной формы собственности, которые отвечают следующим требованиям:

– своевременно представляют налоговую отчетность,

– не имеют задолженности по уплате ЕСВ,

– выплачивают среднюю заработную плату по юридическому лицу или ФОП не менее 20 тысяч гривен.

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Отпуск (командировки) в другой стране

Правительство решило частично ослабить свое решение и ввело некоторые исключения относительно выезда для работников государственных учреждений. С 1 сентября они будут иметь право пересечь украинскую границу и уехать в другую страну в отпуск или в командировку. Соответствующее решение связано с тем, что госслужащие имеют отсрочку от мобилизационных мероприятий во время военного положения.

Для пересечения границы этим мужчинам придется предоставить таможенникам ряд документов, а именно:

удостоверение об отсрочке от призыва,

уведомление о зачислении на специальный военный учет.

Если выезд из страны обусловлен необходимой командировкой, то на таможне потребуют:

документы, подтверждающие необходимость служебной командировки,

удостоверение об отсрочке от призыва,

уведомление о зачислении на специальный военный учет или выписку из приказа Минэкономики Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, как водителям и волонтерам уехать за пределы Украины во время войны.

Также напомним, в Кабмине обещают новую услугу для мужчин, планирующих выезд за пределы страны.