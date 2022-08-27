Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу: подробности и условия

Моряки смогут выезжать за границу — но по согласованию с военкоматом

Украинское правительство решило ослабить условия выезда военнообязанных украинцев за пределы страны во время действия военного положения, которое продлится до 21 ноября, разрешив еще одной категории мужчин пересечение украинской границы. Речь идет о моряках, которые теперь будут иметь возможность выезжать за пределы страны, однако при одном условии.

Соответствующую информацию в субботу, 27 августа, в своем Телеграмм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, отметив, что указанная категория мужчин от 18 до 60 лет будет иметь право пересекать украинскую границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования. По его словам, такое решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

"Уезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. А также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне", — пояснил глава правительства.

В заключение Шмигаль напомнил, что Украина является одним из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В целом торговым мореплаванием занимаются более 100 тысяч граждан Украины, поэтому соответствующее разрешение позволит тысячам украинцев быть обеспеченными работой. И что не менее важно увеличить благодаря такому решению поступления в государственный бюджет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как накануне советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал тему пересечения границы военнообязанными украинцами, намекнув на то, что правительство размышляет о введении "поблажек" для некоторых категорий мужчин.