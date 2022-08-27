Ще одній категорії українців дозволять виїзд за кордон: подробиці та умови

Український уряд вирішив послабити умови виїзду військовозобов'язаних українців за межі країни під час дії воєнного стану, який триватиме до 21 листопада, дозволивши ще одній категорії чоловіків перетин українського кордону. Мова йде про моряків, які відтепер матимуть можливість виїжджати за межі країни, проте при умові виконання однієї важливої умови.

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