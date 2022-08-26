Окремі поблажки будуть: Арестович заговорив про виїзд чоловіків за кордон

Українській владі важливо забезпечити військову та економічну оборону всередині країни

Після появи спеціальної послуги "еВідрядження" на порталі "Дія" тема виїзду чоловіків за кордон знову стала дуже актуальною та обговорюваною. Всім цікаво, чи не отримають додаткових дозволів не лише бізнесмени, а й представники інших верств населення, наприклад, моряки чи студенти. За словами радника Офісу президента України Олексія Арестовича, зараз у вищих колах влади йде обговорення щодо поблажок для студентства, проте чекати на якісь загальні рішення для всіх чоловіків очікувати не доводиться.

Про це чиновник заявив у черговому ефірі програми журналіста Марка Фейгіна у ніч проти 26 серпня. Арестович наголосив, що зараз рішення про дозвіл на виїзд може бути ухвалене лише Головнокомандувачем ЗСУ — Валерієм Залужним. Однак і він, і президент Володимир Зеленський вважають, що українські чоловіки більше потрібні всередині країни, аніж за кордоном.

При цьому Олексій Арестович не виключає, що найближчим часом окремі категорії таки отримають свої поблажки щодо можливостей залишити Україну. Першим кроком у цей бік, вважає він, є можливість для представників бізнесу виїжджати за кордон за допомогою застави 200 тисяч гривень. Арестович пояснює, що таким чином фірми можуть здійснювати термінові відрядження, при цьому надаючи гарантію повернення чоловіка, який виїжджає з країни. В протилежному випадку гроші підуть на армію.

Радник Офісу президента України наголосив: ця тенденція обов’язково триватиме, але надто широкою не стане. Тому сподіватися на те, що раптово дозволять виїзд усім студентам чи всім морякам, поки не варто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи чекає якась відповідальність тих чоловіків, які після початку війни не повернулися до України з-за кордону.

Також ми писали, який перелік документів потрібний нашим військовослужбовцям, щоб виїхати за кордон на лікування.