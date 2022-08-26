Отдельные поблажки будут: Арестович заговорил о выезде мужчин за границу

Украинским властям важно обеспечить военную и экономическую оборону внутри страны

После появления специальной услуги "еКомандировка" на портале "Дия" тема выезда мужчин за границу вновь стала весьма актуальной и обсуждаемой. Всем интересно, не получат ли дополнительных разрешений не только бизнесмены, но и представители других слоев населения — к примеру, моряки или студенты. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, сейчас в высших кругах власти идет обсуждение насчет поблажек для студенчества, однако ожидать каких-то общих решений для всех мужчин ожидать не приходится.

Об этом чиновник заявил в очередном эфире программы журналиста Марка Фейгина в ночь на 26 августа. Арестович подчеркнул, что сейчас решение о разрешении на выезд может быть принято лишь Главнокомандующим ВСУ — Валерием Залужным. Однако и он, и президент Владимир Зеленский считают, что украинские мужчины больше нужны внутри страны, нежели за ее границей.

При этом Алексей Арестович не исключает, что в ближайшее время отдельные категории таки получат свои поблажки в плане возможностей покинуть Украину. Первым шагом в эту сторону, считает он, является возможность для представителей бизнеса выезжать за границу с помощью залога в 200 тысяч гривен. Арестович объясняет, что таким образом фирмы могут осуществлять срочные командировки, при этом предоставляя гарантию возвращения выезжающего из страны мужчины. В противном случае деньги уйдут на армию.

Советник Офиса президента Украины подчеркнул: эта тенденция обязательно будет продолжаться, но слишком широкой не станет. Поэтому надеяться на то, что внезапно разрешат выезд всем студентам или всем морякам, не приходится.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, ждет ли какая-либо ответственность тех мужчин, которые после начала войны не вернулись в Украину из-за границы.

Также мы писали, какой перечень документов необходим нашим военнослужащим, дабы выехать за границу на лечение.