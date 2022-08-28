Какие документы понадобятся владельцам "белых билетов" для выезда за границу

Кроме того, придется проходить военно-врачебную комиссию

Украинские власти пошли на уступки по выезду за границу для еще одной категории мужчин, но при определенных условиях. До этого уехать со страны во время войны имели возможность владельцы так называемых "белых билетов", но только той категории, которая предусматривает снятие с военного учета. Об этом напомнили в Государственной пограничной службе Украины.

Какие есть категории "белых билетов"

Категория "В" (ограниченная пригодность) — мужчин с такими билетами в военное время могут мобилизовать, но не на передовую, а на службу в тылу. Соответственно, им не дается возможность уехать за границу во время военного положения.

— мужчин с такими билетами в военное время могут мобилизовать, но не на передовую, а на службу в тылу. Соответственно, им не дается возможность уехать за границу во время военного положения. Категория "Г" (временная непригодность) — такие граждане не подлежат военной службе на определенное время. В зависимости от серьезности заболевания отсрочку могут давать от 6 до 12 месяцев. С выездом за границу здесь тоже все сложно.

— такие граждане не подлежат военной службе на определенное время. В зависимости от серьезности заболевания отсрочку могут давать от 6 до 12 месяцев. С выездом за границу здесь тоже все сложно. Категория "Д" (полная непригодность) — лица, полностью освобожденные от службы в армии по состоянию здоровья. Для этого они получают вывод военно-врачебной комиссии, свидетельствующий об их непригодности. Выезд за границу во время войны им разрешен, но только при наличии необходимых документов.

Какие документы нужно, чтобы выехать из Украины с "белым" билетом

В условиях военного положения за границу могут выехать мужчины с 18 до 60 лет, имеющие:

удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;

заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что власти готовят "отдельные поблажки" относительно выезда за границу во время войны еще для некоторых категорий украинцев. В частности, в высших кругах власти идет обсуждение относительно уступок для студенчества, однако ждать каких-то общих решений для всех мужчин не приходится.