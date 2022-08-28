Рус

Які документи знадобляться власникам "білих квитків" для виїзду за кордон

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
33
У військовому квитку має бути позначка про зняття з обліку Новина оновлена 28 серпня 2022, 14:02
У військовому квитку має бути позначка про зняття з обліку

Крім того, доведеться проходити військово-лікарську комісію

Українська влада пішла на поступки щодо виїзду за кордон для ще однієї категорії чоловіків, але за певних умов. До цього виїхати з країни під час війни мали можливість власники так званих "білих квитків", але лише тієї категорії, яка передбачає зняття з військового обліку. Про це нагадали у Державній прикордонній службі України.

Які є категорії "білих квитків"

  • Категорія "В" (обмежена придатність) — чоловіків з такими квитками у воєнний час можуть мобілізувати, але не на передову, а на службу в тилу. Відповідно, їм не дається можливість виїхати за кордон під час воєнного стану.
  • Категорія "Г" (тимчасова непридатність) — такі громадяни не підлягають військовій службі тимчасово. Залежно від серйозності захворювання відстрочку можуть давати від 6 до 12 місяців. З виїздом за кордон тут також все складно.
  • Категорія "Д" (повна непридатність) — особи, які повністю звільнені від служби в армії за станом здоров'я. Для цього вони отримують висновок військово-лікарської комісії, який свідчить про їх непридатність. Виїзд за кордон під час війни їм дозволений, але лише за наявності необхідних документів.

Які документи треба, щоб виїхати з України з "білим" квитком

В умовах воєнного стану за кордон можуть виїхати чоловіки з 18 до 60 років, які мають:

  • посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;
  • висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влада готує "окремі поблажки" стосовно виїзду за кордон під час війни ще для деяких категорій українців. Зокрема, у вищих колах влади йде обговорення стосовно поступок для студентства, проте чекати на якісь загальні рішення для всіх чоловіків не доводиться.

Теги:
#Україна #Закон про воєнний стан #Виїзд за кордон #білий квиток