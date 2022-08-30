Выезд украинцев за границу: в Кабмине скоро обещают новую услугу

Для запуска оформления через "Дию" разрешения на выезд ребенка не хватает решения Рады

Услуга бесплатного оформления разрешения на выезд с ребенком за границу через сервис "Дия", ранее анонсированная правительством, готова на 90%. Последний шаг к ее введению – принятие Верховной Радой необходимого законопроекта. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, парламент должен получить документ на второе чтение в начале сентября. Такое заявление Федоров сделал в эфире общенационального телемарафона, передает Gazeta.ua.

"Мы работаем с депутатами, показываем им, как все это будет работать, насколько это удобно. Это будет бесплатная услуга, тогда как сейчас за соответствующую справку от нотариуса нужно заплатить от 100 до 3000 грн", – сказал Федоров.

Он также рассказал, на каком этапе находится работа над услугой растаможки авто через "Дию". По его словам, она тоже технически почти готова и остается дождаться решения парламента.

Читайте также: Категория Общество Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу: подробности и условия Моряки смогут выезжать за границу — но по согласованию с военкоматом

Как сообщал "Телеграф", с 1 сентября в "Дии" должна заработать услуга "еКомандировка", которая даст возможность краткосрочного выезда мужчинам, едущим за границу по работе. Но ее уже подвергли критике за нереалистичность определенных условий, поэтому в Верховной Раде не исключают, что вскоре их пересмотрят.