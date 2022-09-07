Чи дозволяють виїзд з України за робочою візою? У ДПСУ відповіли

У ДПСУ нагадають про умови виїзду за кордон для чоловіків

Вже понад шість місяців в Україні діять обмеження на виїзд за кордон чоловікам — оголошена загальна мобілізація внаслідок повномасштабного вторгення росії. Однак, є певні категорії чоловіків, які не підлягають призову, а тому мають право виїхати з країни.

У Державній прикордонній службі України нагадали, що серед списку документів, які дозволять виїзд за кордон потрібні ті, що посвідчують особу, та ті, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову на військову службу.

"Візи іноземних держав не підтверджують постійне проживання за кордоном та не дають право на виїзд військовозобов'язаним", — наголошують у ДПСУ.

Повідомлення ДПСУ 6 вересня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, студентам розповіли, як діяти і які документи потрібні для виїзду на навчання за кордон.