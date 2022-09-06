Чи заборонять частині жінок виїзд за кордон з 1 жовтня? Відповідь Міноборони

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розвіяла чутки про військовий облік для жінок.

Чим ближче жовтень, тим більше зростає напруга навколо питання про жінок, які зобовʼязані стати на військовий облік. Ажіотаж зʼявився на тлі змін до закону про військову службу, ухваленого ще у 2021 році. Документ визначає перелік спеціальностей та професій, що є військово-обліковими. Натомість, у Міністерстві оборони переконують, що хвилюватися не варто.

В інтервʼю для Маші Єфросиніної заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що нині Генштаб та Міноборони пропонують змінити формулювання про ставання на військовий облік жінкам на "за бажанням". Каже, відомства стоять на тому, що для жінок це має бути добровільним. Погодитись на це має Верховна Рада. В іншому випадку на норму про обовʼязкову постановку на облік тих, хто є в переліку, буде накладено умовний мораторій на рік. Утім, Маляр додає, що все одно протягом року треба буде виходити на добровільність, тому що у Генштабу наразі немає потреби ставити всіх жінок на військовий облік.

Заступниця міністра оборони зазначила, що жінок із дітьми не можуть ставити на облік примусово, позбавляючи їх права виїхати за кордон для порятунку своїх дітей: "Складно було собі уявити до 24 лютого, що жінки братимуть дітей та вивозитимуть їх від ракетних обстрілів. І тут постає питання. Якщо в сім'ї батьки військовозобов'язані та мають заборону на виїзд за кордон, або це мама-одиначка, то таким чином дитину ніхто не може вивести. І таким чином ми посягаємо на право цієї дитини на життя, бо її ніхто не може захистити". При цьому Маляр наголосила, що на сьогодні немає жодної жінки, яка пішла на фронт примусово.

Зазначимо, що напередодні профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про добровільне взяття жінок на військовий облік. Документ підготували для розгляду в першому читанні. А в Міноборони розповіли, що перелік спеціальностей, представниці яких точно мають стати на військовий облік, зведуть до мінімуму.