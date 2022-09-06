Запретят ли части женщин выезд за границу с 1 октября? Ответ Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр развеяла слухи о военном учете для женщин.

Чем ближе октябрь, тем больше растет напряжение вокруг вопроса о женщинах, которые обязаны встать на военный учет. Ажиотаж появился на фоне изменений в законе о военной службе, принятых еще в 2021 году. Документ определяет перечень военно-учетных специальностей и профессий. В Министерстве обороны убеждают, что волноваться не стоит.

В интервью Маше Ефросининой заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в настоящее время Генштаб и Минобороны предлагают изменить формулировку о становлении на военный учет женщинам на "по желанию". Говорит, ведомства стоят на том, что для женщин это должно быть добровольно. Согласиться на это должна Верховная Рада. В противном случае, на норму об обязательной постановке на учет находящихся в перечне будет наложен условный мораторий на год. Впрочем, Маляр добавляет, что все равно в течение года придется выходить на добровольность, потому что у Генштаба пока нет необходимости ставить всех женщин на военный учет.

Заместитель министра обороны отметила, что женщин с детьми не могут ставить на учет принудительно, лишая их права выехать за границу для спасения своих детей: "Сложно было представить до 24 февраля, что женщины будут брать детей и вывозить их от ракетных обстрелов. И здесь возникает вопрос. Если в семье родители военнообязанные и имеют запрет на выезд за границу, или это мама-одиночка, то таким образом ребенка никто не может вывезти, и таким образом мы посягаем на право этого ребенка на жизнь, потому что его никто не может защитить ”. При этом Маляр подчеркнула, что на сегодняшний день нет ни одной женщины, которая ушла на фронт принудительно.

Отметим, что накануне профильный комитет Рады поддержал законопроект о добровольном взятии женщин на военный учет. Документ был подготовлен для рассмотрения в первом чтении. А в Минобороны рассказали, что перечень специальностей, представительницы которых должны стать на военный учет, сведут к минимуму.