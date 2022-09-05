В Минобороны назвали специальности, представительницы которых должны стать на военный учет: кто в списке

Список женских профессий свели к необходимому минимуму

Информацию о том, что с 1 октября многим женщинам запретят выезд за границу, не подтвердили в Министерстве обороны Украины. Вместо этого напомнили, что с этой даты женщины определенных профессий должны стать на военный учет и уточнили, что перечень необходимых специальностей сведут к необходимому минимуму.

Об этом в понедельник, 5 сентября, в эфире телемарафона заявила заместитель председателя Минобороны Анна Маляр.

"Не соответствует действительности то, что якобы с 1 октября женщины, профессии которых находятся в перечне военно-учетных специальностей, все они обязательно должны стать на учет. Дело в том, что эта норма была отсрочена на год. Вы помните, что прошлой осенью вступили в силу определенные нормы закона и по состоянию на данный момент ситуация такова: до 1 октября уже есть наработка и мы делаем все возможное для того, чтобы с 1 октября никакого обязательного учета не было", — отметила замминистра обороны.

После чего она добавила, что Генштаб уже озвучил список военно-учетных специальностей для женщин, сократив его до "оптимальной потребности".

"Это небольшой перечень, Генштаб называл три специальности — медицинские, поварские, радиоэлектроника. Что касается других, то мы говорим о необходимости добровольной постановки на учет. Что это значит? Что женщины, которые хотят, мотивированные, они должны иметь право становиться на учет", — добавила Анна Маляр.

По словам замминистра, прибегать к панике из-за того, что всем женщинам не дадут выехать за границу, нет смысла, ведь этого не произойдет.

Ранее "Телеграф" сообщал, должны ли с 1 октября становиться на военный учет студентки специальностей, которые могут понадобиться Генштабу.