Многим украинкам запретят выезжать за границу с 1 октября: кого это коснется

Часть женщин с 1 октября не сможет выехать за границу

С 1 октября в Украине представительницам некоторых специальностей придется стать на воинский учет, а вместе с тем на них будут наложены те же ограничения, которые действуют и для военнообязанных мужчин. Это включает в себя и запрет на выезд за границу.

Как объяснил изданию "Суспільне" юрист Минобороны Владимир Смилко, в прошлом году приказом украинского оборонного ведомства существенно расширили список профессий, по которым женщины должны были стать на воинский учет. К настоящему времени список был сокращен до 14 профессий.

Впрочем, отмечает юрист, если женщину возьмут на учет, то это не значит, что она подлежит мобилизации.

"Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в оружии, но и в учете военном. Этот учет одинаков как для женщин, так и для мужчин", — сказал он.

Смилко также подчеркнул, что на военнообязанных женщин будут распространяться те же ограничения, что и на мужчин. Это касается и запрета на выезд за границу во время мобилизации.

Документы, которые женщина должна взять с собой в военкомат те же самые, что и для мужчин:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о браке и о рождении детей;

диплом;

справка с места работы с указанием специальности.

Напомним, в действующем законодательстве речь идет об обязательном учете для представительниц следующих профессий:

химия, химические технологии и инженерия; биология;

телекоммуникации и радиотехника;

инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

метрология и информационно-измерительная техника;

науки о Земле, география, физика и астрономия

пищевые технологии;

обеспечение войск, вооружение и военная техника; технологии легкой промышленности;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

издательство и полиграфия;

психология, социальная работа, социальное обеспечение;

Как сообщалось ранее, в Минобороны недавно сообщили, что не считают необходимым сейчас массово ставить женщин на военный учет, а потому передали в Верховную Раду предложения о том, чтобы еще раз сократить список профессий.