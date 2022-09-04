Багатьом українкам заборонять виїжджати за кордон з 1 жовтня: кого це торкнеться

Частина жінок із 1 жовтня не зможе виїхати за кордон

З 1 жовтня в Україні представницям деяких спеціальностей доведеться стати на військовий облік, а водночас на них будуть накладені ті самі обмеження, що діють і для військовозобов’язаних чоловіків. Це включає і заборону на виїзд за кордон.

Як пояснив виданню "Суспільне" юрист Міноборони Володимир Смілко, минулого року наказом українського оборонного відомства суттєво розширили список професій, за якими жінки мали стати на військовий облік. На цей час список було скорочено до 14 професій.

Втім, зазначає юрист, якщо жінку візьмуть на облік, це не означає, що вона підлягає мобілізації.

"Оскільки ми наближаємося до стандартів НАТО, ми йдемо до них не тільки у зброї, а й у військовому обліку. Цей облік однаковий як для жінок, так і для чоловіків", — сказав він.

Смілко також підкреслив, що на військовозобов’язаних жінок поширюватимуться ті самі обмеження, що й на чоловіків. Це стосується і заборони виїзду за кордон під час мобілізації.

Документи, які жінка має взяти з собою у військкомат ті самі, що й для чоловіків:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про шлюб та народження дітей;

диплом;

довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності.

Нагадаємо, у чинному законодавстві йдеться про обов’язковий облік для представниць наступних професій:

хімія, хімічні технології та інженерія; біологія;

телекомунікації та радіотехніка;

інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

науки про Землю, географія, фізика та астрономія

харчові технології;

забезпечення військ, озброєння та військова техніка; технології легкої промисловості;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина; ветеринарна гігієна;

облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення;

Як повідомлялося раніше, у Міноборони нещодавно повідомили, що не вважають за необхідне зараз масово ставити жінок на військовий облік, а тому передали до Верховної Ради пропозиції про те, щоб ще раз скоротити список професій.