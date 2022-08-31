Масового військового обліку для жінок не буде? У Міноборони хочуть змінити законодавство

У МОУ не вважають за необхідне масово ставити жінок на військовий облік

Міноборони передало до парламенту пропозиції щодо змін у законодавстві щодо добровільності військового обліку для жінок.

Як нагадала у своєму Фейсбуку заступниця голови Міноборони Ганна Маляр, порядок військового обліку для жінок визначається українським законодавством, а тому МОУ та Генштаб не можуть змінити цей процес в односторонньому порядку.

За її словами, досвід розгортання військових частин ЗСУ та інших воєнізованих формувань показав, що зараз немає гострої потреби масово залучати жінок до військової служби, хоча й залишається потреба у фахівцях у галузі медицини, радіотехніки та харчових технологій.

"Тому, у разі ухвалення змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби", — написала Маляр.

При цьому вона наголосила, що йдеться про добровільне ухвалення на військовий облік і додала, що з 2014 року жодна жінка на фронт у примусовому порядку не потрапляла.

Як відомо, з 1 жовтня за чинним законодавством має розпочатися ухвалення на військовий облік жінок, але необхідна нормативно-правова база досі не напрацьована. При цьому в Міністерстві оборони України висловили навіть готовність відмовитися від взяття на військовий облік жінок, якщо таке рішення ухвалить парламент.