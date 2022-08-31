Массового военного учета для женщин не будет? В Минобороны хотят изменить законодательство

В МОУ не считают необходимым массово ставить женщин на воинский учет

Минобороны передало в парламент предложения относительно изменений в законодательстве по поводу добровольности военного учета для женщин.

Как напомнила в своем Фейсбук заместительница главы Минобороны Анна Маляр, порядок воинского учета для женщин определяется украинским законодательством, а потому МОУ и Генштаб не могут изменить этот процесс в одностороннем порядке.

По ее словам, опыт разворачивания военных частей ВСУ и других военизированных формирований показал, что сейчас нет острой необходимости массово привлекать женщин к военной службе, хотя и остается нужда в специалистках в области медицины, радиотехники и пищевых технологий.

"Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень до оптимальной потребности", — написала Маляр.

При этом она подчеркнула, что речь идет о добровольном принятии на воинский учет и добавила, что с 2014 года ни одна женщина на фронт в принудительном порядке не попадала.

Как известно, с 1 октября по действующему законодательству должно начаться принятие на военный учет женщин, но необходимая нормативно-правовая база все еще не наработана. При этом в Министерстве обороны Украины выразили даже готовность отказаться от взятия на военный учет женщин, если такое решение примет парламент.